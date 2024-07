Arriva il «Salva-Genova» - Dopo Napoli, Roma, Reggio Calabria e Catania

Il Governo, con lo scopo di aiutare i Comuni in difficoltà finanziarie, ha emanato nel corso degli ultimi anni diversi provvedimenti normativi che hanno acceso un nutrito dibattito e generato posizioni contrapposte. Per alcuni, i tentativi di salvataggio degli enti in difficoltà sono necessari ad evitare tensioni sociali e l’impoverimento dei territori. Per altri, sono ingiusti poiché a favore di città mal gestite.

Nel 2012, con il Salva-Napoli, oltre ad assegnare fondi al Comune, sono state introdotte...