Arrivano i soldi per iniziare il nuovo scalo commerciale del porto di Fiumicino di El&E

Bei e Cdp erogheranno all'Autorità di sistema 80 milioni di euro per vari interventi in mare e in terra anche a Civitavecchia









La Banca europea per gli investimenti e Cassa depositi e prestiti hanno deliberato finanziamenti per 80 milioni complessivi a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale, destinati allo sviluppo degli scali di Civitavecchia e Fiumicino. Le risorse serviranno a «sostenere l'ammodernamento e l'espansione dei porti di Roma, contribuendo ad aumentarne la produttività e migliorando i servizi per i passeggeri». Più precisamente, Bei erogherà alla Asp 29 milioni di euro...