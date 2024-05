Asmel dopo il blocco degli appalti: dimostreremo che il sistema è corretto

«Faremo valere in tutte le sedi le nostre ragioni. Sono 10 anni che Anac ci descrive come malfattori e ci manda la Guardia di finanza. Non vuole prendere atto che l’Associazione rappresenta oltre 4.400 enti soci e la Centrale opera con 2.000 Comuni e accomuna due realtà diverse con l’espressione Sistema Asmel che evoca ben altro tipo di struttura. Naturalmente, dirà che siamo noi a pensar male. Ma dimostreremo ancora una volta che il sistema Asmel è di gran lunga più corretto del sistema Anac». Così...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi