Assenteisti, servono codici di comportamento di ente di Leonardo Falduto e Giuseppe Formichella

Occorre utilizzare questo nuovo strumento, così da sfruttarne tutte le potenzialità volute dalla normativa anticorruzione

La sentenza n. 206/2023 della Corte di Appello di Genova (balzata agli onori della cronaca costituendo, a oggi, l’ultimo step del filone dei “furbetti del cartellino”) ha il merito di tracciare una traiettoria che illumina (di nuova luce) la questione del comportamento corretto di un dipendente pubblico, nel senso di come prescriverlo e come sanzionarne il mancato rispetto (grave, reiterato).

La decisione della Corte si basa sull’attuale regime dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel pubblico impiego, dettato dal Dlgs 150/2009 e dal Dlgs 75/2017, che ha superato, salve residue eccezioni, la previgente regola della cosiddetta pregiudiziale penale, sancendo l’autonomia tra illecito disciplinare e penale in un’ottica acceleratoria, ma stabilendo alcuni meccanismi di raccordo all’esito del procedimento penale, sui quali però non si entra qui nel merito.

La vicenda trattata riguarda il caso del vigile di Sanremo, licenziato perchè immortalato a timbrare in abiti succinti (...), già assolto in sede penale con sentenza irrevocabile.

La Corte afferma che «né in sede di contestazione disciplinare, né nella lettera di licenziamento vengono evidenziate disposizioni contrattuali o regolamentari che attribuiscono rilievo disciplinare a siffatta condotta pur in assenza di frode”. Inoltre, nell’affrontare espressamente l’ipotesi di possibile irrilevanza penale dei fatti contestati, la Corte sottolinea come il Comune di Sanremo si limiti ad affermare che l’abitudine di “far timbrare il cartellino, oltre che alla moglie, anche alla figlia minorenne” dimostra “poca considerazione dei valori etici (…) trasmettendo con noncuranza alla figlia dei messaggi diseducativi”. E, infine, viene rilevato dalla Corte come “neppure in sede di riapertura del procedimento disciplinare il Comune di Sanremo abbia evidenziato residui margini di rilevanza disciplinare di siffatti comportamenti, mancando qualsivoglia espresso riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva, peraltro neppure prodotta in giudizio».

Occorre, quindi, chiedersi quali strumenti possano utilizzare le pubbliche amministrazioni per scongiurare comportamenti che sfuggirebbero alla deterrente applicazione del sistema sanzionatorio “classico” in quanto non illeciti.

Lo strumento sicuramente utile, in tal senso, è rappresentato dai Codici di comportamento di ente, la cui funzione normativa deriva dalle previsioni del Codice generale, emanato nella versione vigente con il Dpr 62/2013 e di recente modificato con il Dpr 81/2023.

Il comma 5 dell’articolo 54 del Tupi (introdotto dalla legge 190/2012) stabilisce, infatti, che «ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di cui al comma 1 (ndr: quello generale). Al Codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3». Il richiamato comma3 prevede che «la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile (...)». Peraltro lo stesso Codice generale, all’articolo 16, ribadisce che la violazione del Codice è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare.

È pur vero che il contesto di adozione del Dpr 62/2013 è quello della prevenzione della corruzione (in ottica di maladministration): la norma di legge e il Piano Nazionale Anticorruzione lo identificano infatti come una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato. Ne risulta però evidente l’utilità anche nella prospettiva di scongiurare situazioni “socialmente” riprovevoli e/o dannose per l’immagine della Pa (in generale) e la reputazione di ciascun singolo ente.

La riprova di tale impatto (potenzialmente esteso) dei codici di comportamento risulta anche dall’ultima recente modifica introdotta al Dpr 62/2013 (dal Dpr 13 giugno 2023 n. 81) con specifiche «misure in materia di uso dei mezzi di informazione, dei social media e, in generale, delle tecnologie informatiche»

Occorre perciò utilizzare questo “nuovo” strumento, così da sfruttarne tutte le potenzialità volute dalla normativa anticorruzione anche a fini disciplinari (integrandolo con i codici disciplinari contrattuali e armonizzandolo con altre forme quali i codici etici e affini), come la Corte di Appello di Genova ci ha indirettamente segnalato, senza attendere alcun altro intervento legislativo.

Si abbandoni, quindi, la logica dei codici delle amministrazioni che clonano inutilmente il Codice generale, sforzandosi di individuare invece in ciascun ente gli specifici comportamenti da prescrivere o vietare prevedendoli in apposita sezione del codice dell’ente, in una prospettiva di gestione continua del cambiamento dell’etica dei dipendenti pubblici e di creazione del valore pubblico complessivo della pubblica amministrazione.