Associazionismo comunale, assegnati contributi per oltre 5 milioni di Daniela Casciola

Erogate le risorse per il 2023 a 133 tra Unioni di Comuni e Comunità Montane

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Assegnati i contributi per 27 Unioni dei Comuni le cui Regioni non sono destinatarie, per l’anno 2023, delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Le somme attribuite ammontano a 2.381.689 euro. Lo ha comunicato la Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.

Sono stati, altresì, erogati ulteriori contributi, ugualmente per l’anno 2023, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata esclusivamente di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato. Gli enti al riguardo interessati sono 106, per un totale di 2.621.393 euro.

Le risorse complessivamente assegnate ammontano, quindi, a 5.003.082 euro.