Assunti grazie al Pnrr oltre 12mila ricercatori, ma il loro destino è incerto

Luci e ombre per la ricerca italiana, non solo universtaria. Sono quelle che emergono dalla quinta “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia” redatta dal Cnr. Un documento corposo che arriva a due anni dall’ultima edizione e che fotografa un Paese a metà del guado. Capace, ad esempio, di intercettare i bandi europei per i ricercatori dell’Erc, ma che fatica ad attrarre figure senior o a superare i divari territoriali. Oppure che...

