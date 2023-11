Assunzioni, risorse Covid e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo









Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Regime assunzionale

La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, con la conseguenza che un comune virtuoso (articolo 4, comma 2, del Dm 17 marzo 2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel Piao – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’articolo 6 del Dl 80/2021) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal Dm 17 marzo 2020 in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti), al quale rapportare la capacità assunzionale degli enti territoriali, di modo che «[…] ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate». In tale quadro «anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra viste; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole».

Sezione regionale di controllo della Puglia – Parere n. 136/2023

Risorse Covid e vincoli di cassa

Le risorse provenienti dai fondi Covid-19 sono caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo” espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), all’articolo 185, comma 2, lettera i) e agli articoli 195 e 222 del Tuel. Si osserva che l’esigenza di non distogliere dalla loro originaria destinazione le somme vincolate giacenti in cassa emerge chiaramente dalla lettera dell’articolo 195 del Tuel, nonché dalle “Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate” di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR. Sul punto, l’articolo 180 del Tuel stabilisce alla lettera d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «...gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti...”; e il successivo art. 185 alla lett. i) prevede che il mandato di pagamento attesti “...il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti...».

Sezione regionale di controllo della Lombardia – Deliberazione n. 242/2023

Riscossione imposta di soggiorno

Si ribadisce che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune. Da ciò consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile. Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia. Per completezza, è utile ricordare la recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione che, con motivazione esaustiva, ha evidenziato come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020. Per le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell’imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 180 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Sezione regionale giurisdizionale dell’Emilia-Romagna – Sentenza n. 98/2023