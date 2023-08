Atenei, in 15 anni stessi fondi ma salari reali in calo del 24% di Alice Civera, Michele Meoli e Stefano Paleari

Dal confronto di lungo periodo tra l'andamemento dei finanziamenti pubblici e degli stipendi arriva un aiuto in più a capire perché i ricercatori spesso scelgono di andare all'estero











Nei giorni scorsi l’Ocse ha calcolato la variazione dei salari orari, nei vari Paesi, tra il primo trimestre di quest’anno e l’anno precedente. Chiaro l’intento di verificare l’impatto dell’ondata inflattiva che ha caratterizzato gli ultimi periodi post pandemici. Il risultato è stato assai forte per l’Italia che ha registrato la perdita maggiore, con un calo in termini reali di oltre il 7%, mentre tutti gli altri hanno contenuto la riduzione entro il 4 per cento. Il dato ha sollevato non poche discussioni...