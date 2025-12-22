Ats, aziende speciali nella Pa: regole del pubblico impiego
Per le nuove assunzioni servono programmazione e bando di concorso
Le aziende speciali, consortili e non, costituite per la gestione associata delle funzioni socioassistenziali affidate agli ambiti territoriali sociali (Ats) rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione. Ai dipendenti si applica la normativa pubblicistica in materia di lavoro.
La nota del ministero del Lavoro, su sollecitazione della Regione Veneto, si focalizza sulla natura del rapporto di lavoro del personale delle aziende speciali consortili. Il fulcro dal quale partire è rappresentato...