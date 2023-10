Atti intimidatori contro gli amministratori, erogati i contributi 2023 di Daniela Casciola

Nelle casse dei Comuni i contributi per l’anno 2023 del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, assegnato agli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Il riparto del Fondo è stato disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze 5 settembre 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributi per iniziative legalita’ e per la tutela degli amministratori vittime di atti intimidatori”.

Per i Comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati tramite della stessa Regione e Province autonome.

Il contributo erogato sarà utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta.