Autonomia, alla Camera, rissa per il tricolore

Se qualcuno sperava nella fine della campagna elettorale per vedere iniziare un periodo di dialogo bipartisan sulle riforme è stato senza dubbio deluso. Il messaggio uscito dalle urne europee, con il rafforzamento da una parte della maggioranza di governo e in particolare della premier Giorgia Meloni e dall’altra di un Pd a guida Elly Schlein divenuto primo partito al Sud, è infatti quello della cristallizzazione del muro contro muro. Non solo sulla ”madre di tutte le riforme”, con il Senato che ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi