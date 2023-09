Autonomia, intese regionali revocabili ex post dallo Stato di Gianni Trovati

Approvato un emendamento del Pd che permette al governo di modificare o bloccare i futuri accordi con le Regioni. Calderoli: «Bene il lavoro con le opposizioni»











Le forme di autonomia differenziata negoziate con le Regioni potranno essere revocate o modificate dallo Stato, come prevede un emendamento del Pd approvato ieri alla commissione Affari costituzionali del Senato. Nella sua attuazione concreta, quando arriverà, l’autonomia dovrà comunque muoversi entro confini che tutelino «l’unità della nazione», come sottolinea un correttivo di Fratelli d’Italia approvato mercoledì, mentre arriverà all’esame la prossima settimana l’altro emendamento, firmato per...