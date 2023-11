Autonomia, livelli essenziali da fissare in oltre 250 voci di Gianni Trovati

Il Comitato guidato da Sabino Cassese ha rispettato il programma e ha chiuso entro la fine di ottobre il proprio lavoro









Sono oltre 250 i «Livelli essenziali delle prestazioni» (Lep) messi in fila dal Comitato guidato da Sabino Cassese nel documento appena consegnato al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli per portare avanti il progetto di autonomia differenziata. Nonostante la complessità del lavoro (e la vivacità delle discussioni che lo hanno accompagnato), il Comitato ha rispettato il programma e ha chiuso entro la fine di ottobre il proprio lavoro. Che però rappresenta solo una mossa intermedia nel cammino non breve verso l’attuazione della riforma. Perché ora la palla passa alla Commissione tecnica sui fabbisogni standard che avrà il non facile compito di «quantificare» i Lep, cioè di misurare il finanziamento necessario a garantire gli standard minimi dei servizi pubblici: anche se molte delle voci che scandisono il lungo elenco dei potenziali Lep individuati dal Comitato appaiono destinate a rimanere prive di un peso finanziario puntuale.