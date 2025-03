Autonomia, nuovi Lep per 12 materie

Nove mesi di tempo per individuare i Livelli essenziali delle prestazioni in 36 settori raggruppati in 12 materie, senza da questo far «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione fiscale rispetto a quella risultante dalla legislazione vigente».

È il progetto ambizioso indicato al Governo dalla bozza del nuovo Ddl delega Calderoli, che in 41 articoli fissa i principi direttivi e soprattutto elenca l’amplissimo ventagliodi materie, dal lavoro all’istruzione...