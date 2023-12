Autonomie, serve rafforzare l’azione propulsiva e per il decentramento

Occorre ricelebrare l’Unità d’Italia. L’Italia dei Comuni. La Nazione degli eguali. Sono troppe le difficoltà che si stanno generando nel Paese, quasi come se dovessimo disgregarlo per un esistente malefico progetto dissolutivo. Quindi, oltre ai problemi che l’affliggono da tempo, a cominciare da un debito pubblico da lasciare ai nipoti e oltre, pare emergere la voglia di dividerlo, di promuovere taluni e condannare gli altri a un arrangiarsi peggio di come è stato sino a oggi.

Tanti i temi sul tavolo...