Autostrada del Brennero, alleanza con Pizzarotti per la nuova concessione

La gara per l’affidamento della nuova concessione cinquantennale dell’autostrada A22 del Brennero entra nel vivo. Il prossimo 31 maggio scade il termine fissato dal bando ministeriale per depositare le offerte preliminari. La concessione attira l’interesse di grandi gruppi come Autostrade per l’Italia (Aspi), Abertis e Astm (Gavio). Il valore degli investimenti da eseguire nei prossimi 50 anni lungo la A22 è stimato in circa 10,2 miliardi di euro. In corsa c’è anche il concessionario attuale, la ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi