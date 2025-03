Autostrada del Brennero, slitta al 31 maggio la data per presentare le offerte

Un’altra proroga. Questa volta di due mesi: dal 31 marzo al 31 maggio 2025, per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. La gara per il rinnovo della concessione cinquantennale dell’autostrada A22 Modena-Brennero sta diventando una storia infinita.



Troppe le incognite che si addensano sul bando pubblicato dal Mit (ministero dei Trasporti) lo scorso 31 dicembre. Due in particolare: il ricorso al Tar Lazio di Autostrade per l’Italia (Aspi), che chiede l’annullamento integrale della gara perché...

