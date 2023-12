Autostrade, dalle opere d’arte alle gallerie al via bandi per 690 milioni

Con un poker di bandi Autostrade per l’Italia manda in gara sul mercato dei lavori pubblici opere per 690 milioni. L’elenco dei bandi è aperto dall’accordo quadro per l’esecuzione degli interventi evolutivi su opere d’arte ricadenti sulle tratte autostradali di competenza delle direzioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX tronco per un valore complessivo di 280 milioni. Le regioni interessate sono Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio (2), Puglia e Friuli Venezia Giulia.

Il secondo avviso...