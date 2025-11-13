Autostrade dello Stato: trasformare la rete in infrastruttura intelligente
La società ha appena avviato, grazie a un finanziamento di 18,5 milioni, una serie di progetti pilota che coinvolgeranno le società partecipate
È nata lo scorso anno (aprile 2024), ma ha già un obiettivo preciso: diventare un incubatore di innovazione nel settore delle autostrade italiane e un modello di riferimento per tutti gli operatori, introducendo in Italia le soluzioni tecnologiche più avanzate presenti a livello mondiale. Lo dice a Il Sole 24 Ore Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato.
La società ha appena avviato, grazie a un finanziamento di 18,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027 previsto da un decreto...