Autovelox, proventi fuori limite 2016 ma solo per maggiori riscossioni di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

L’incremento nel gettito che consente il superamento del tetto si computa con riferimento ai soli accertamenti dell’esercizio corrente









I proventi delle sanzioni per violazioni al Dlgs 285/1992 inseriti sul fondo per le risorse decentrate secondo l’articolo 208 derogano al limite al trattamento accessorio, ma solo se producono maggiori riscossioni rispetto all’esercizio precedente. L’incremento nel gettito che consente il superamento del vincolo si computa con riferimento ai soli accertamenti dell’esercizio corrente. Inoltre, possono rientrare nello stesso principio anche gli incassi legati all’utilizzo delle apparecchiature autovelox, di cui all’articolo 142 del medesimo Codice della strada.

Queste le conclusioni, in larga parte confermative della pregressa giurisprudenza contabile, a cui giunge la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 217/2023.

La Sezione muove da quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 5/2019.

In quella sede si era chiarito che le somme in esame sono ordinariamente soggette al limite fissato dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, «in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio».

Al contempo, si era individuata una possibile deroga al vincolo nell’ipotesi che un ente realizzi, grazie ad attività progettuali di potenziamento della sicurezza stradale assegnate alla Polizia Locale, un incremento delle riscossioni rispetto a quanto incamerato nell’esercizio precedente. Tale maggiore introito, da accertare a consuntivo, nel suo essere correlato ad un’aumentata produttività del personale coinvolto e nel suo essere indirizzato, in quota parte, a quel solo personale, avrebbe le caratteristiche necessarie per sfuggire al tetto di spesa.

Rammentata l’impostazione di cui sopra, la Sezione Veneto chiarisce che la quota incrementale di incassi sulla quale ricavare una percentuale da destinare alla parte variabile del fondo (oggi ai sensi degli articoli 98 e 79, comma 2, lettera c), del Ccnl 16 novembre 2022) va determinata avendo a riferimento come primo termine di paragone l’incassato (come risultante a consuntivo) dell’esercizio precedente, e come secondo termine di paragone quello dell’anno corrente. Tale ultima quota, si aggiunge, può derivare dai soli accertamenti emessi nel medesimo esercizio e non può far conto su riscossioni derivanti da accertamenti di esercizi precedenti.

La Sezione offre poi una valutazione ulteriore: le stesse considerazioni valide per l’articolo 208 del Codice possono allargarsi alle sanzioni che derivano dall’utilizzo degli autovelox, disciplinate all’articolo 142. Anche qui, affermano i giudici, la quota parte dei proventi che venga destinata dalle amministrazioni al trattamento accessorio del personale rientra ordinariamente nel limite 2016. Ma anche qui, alla luce delle argomentazioni esposte nella delibera n. 94/2020 della Sezione Umbria, che i magistrati veneti condividono, resta vero che «la parte eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario non è tuttavia da ritenersi soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017».

Omogeneità di approccio, dunque, a prescindere dall’origine delle somme.

Le condizioni saranno sempre l’aumento della performance del personale della polizia locale .impegnato in progettualità finalizzate al potenziamento della sicurezza stradale, che verrà incentivato per il tramite di un incremento del fondo risorse decentrate e remunerato - con somme derogatorie al limite 2016 - se produttivo di maggiori riscossioni rispetto all’esercizio immediatamente precedente.

La Corte respinge, in quanto inammissibile, un ulteriore quesito, ovvero se la percentuale che l’amministrazione può destinare a valere sugli incassi in esame al fondo per le risorse decentrate sia da contrattare con le organizzazioni sindacali.

Trattasi, in effetti, di materia afferente all’interpretazione del contratto collettivo, rispetto alla quale però è agevole rilevare come essa non rientri affatto tra le materie oggetto di contrattazione, che sono puntualmente elencate all’articolo 7, comma 4, del Ccnl 16 novembre 2022.