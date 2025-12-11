Av Salerno-Reggio Calabria, via allo scavo di tre gallerie
Si tratta del primo lotto in costruzione, tutto in provincia di Salerno. L’opera viene realizzata da Webuild per conto di Rfi
Nuovo passo in avanti per il potenziamento delle infrastrutture del Sud Italia: è stato avviato lo scavo di tre nuove gallerie sul Lotto 1A della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno–Reggio Calabria. Si tratta del primo lotto in costruzione, tutto in provincia di Salerno. L’opera viene realizzata da Webuild per conto di RFI (FS Italiane) ed è parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T: uno dei progetti strategici per la connessione del Sud della penisola con il Nord Italia...