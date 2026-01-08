Av Verona-Padova, Rfi convoca la conferenza di servizi su alcune opere compensative
Decisione su due prescrizioni Cipe al progetto finanziato con fondi Pnrr e affidato a Iricav2. Convocata riunione anche su modifiche relative alla Orte-Falconara
Alle 10:30 del 14 gennaio è convocata la conferenza di servizi indetta da Rfi per l’approvazione delle varianti al progetto dell’Alta velocità Milano-Venezia, tratta Verona-Padova, primo lotto Verona-Bivio Vicenza. Alle ore 10:00 del 30 gennaio è invece convocata la conferenza di servizi per adeguare il progetto del collegamento Orte-Falconara con la linea adriatica - Nodo di Falconara - 1° lotto funzionale. Le riunioni telematiche - che includono tutte le amministrazioni centrali e locali interessate...