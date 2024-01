Avanzi da ristori specifici di spesa, un “condono” per il contributo caro energia

Per quanto riguarda gli avanzi derivanti dai ristori specifici di spesa, le note metodologiche evidenziano come essi non siano stati oggetto di rettifica rispetto a quanto dichiarato dagli enti nelle certificazioni trasmesse, fatta eccezione per il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Relativamente alle risorse per il caro bollette, il decreto ha rettificato in riduzione gli avanzi dichiarati dagli ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi