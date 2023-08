Avvalimento, anche il nuovo codice ribadisce la necessità del contratto oneroso di Stefano Usai

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V. n. 6826/2023 risulta di un certo interesse per le considerazioni espresse in tema di avvalimento (in questo caso "interno" allo stesso Rti aggiudicatario) e, in particolare, in relazione al "preteso" carattere oneroso e per il riferimento, circa la fattispecie in parola, al nuovo Codice dei contratti declinato nel decreto legislativo 36/2023.

L'avvalimento

Tra le diverse doglianze l'appellante (già soccombente in primo grado) contesta la decisione del primo...