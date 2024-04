Avvalimento, chi presta i requisiti speciali deve possederli tutti

In caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve possedere tutti i requisiti di qualificazione indicati all’articolo 100 del Dlgs 36/2023. Tra i requisiti vi è anche quello relativo all’idoneità professionale, per la cui sussistenza non è sufficiente il dato formale dell’iscrizione alla Camera di commercio per un attività coerente con l’oggetto del contratto da affidare, ma è necessario che ricorra anche il dato sostanziale costituito da un esperienza pregressa nello svolgimento dell...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi