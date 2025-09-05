Avvocati, consulenti, medici, ingegneri e architetti: ecco le nuove regole
Via libera del consiglio dei ministri alla riforma generale delle professioni e a quella su legali e sanitari. Al palo per ora le misure per i commercialisti. L’approvazione dei disegni di legge delega tocca ora ora Parlamento
Via libera ieri dal Consiglio dei ministri alla riforma generale delle professioni (14 quelle interessate), a quella degli avvocati e a quella delle professioni sanitarie, con lo scudo penale per i medici reso definitivo per i soli casi di colpa grave. Avviato e poi rinviato a un altro Consiglio dei ministri il ridisegno delle regole per i commercialisti, predisposto sulla spinta della riforma approvata dal Consiglio nazionale della categoria, che era previsto all’ultimo punto dell’ordine del giorno...