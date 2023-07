Aziende speciali, l'assemblea può revocare il consigliere del Cda che non ratifica l'atto d'urgenza del presidente di Michele Nico

Una condotta assunta in contrasto con gli indirizzi dell'organo assembleare suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario con i soci









In un'azienda speciale l'assemblea ha il potere di revocare il consigliere del Cda che si rifiuti di ratificare un provvedimento d'urgenza del presidente, in quanto la condotta assunta in contrasto con gli indirizzi dell'organo assembleare è suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario con i soci. Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6425/2023.

Il fatto

Un'azienda speciale consortile costituita tra Comuni ai sensi dell'articolo 114 del Tuel, con il compito...