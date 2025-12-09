Bagnoli verso l’America’s Cup: partita la bonifica della costa

È arrivato il tempo della colmata: è partito il risanamento dell’area prospiciente il mare della ex cittadella dell’acciaio. Il cantiere è stato aperto e sono in corso i lavori preparatori. Entro questo mese - parola del vicecommissario Filippo De Rossi - partiranno le opere per la messa in sicurezza con sigillatura. Sarà una piattaforma di 20 ettari a servizio dei team dell’America’s Cup. Si tratta di una tappa importante della eterna storia di Bagnoli.



Sull’area prospiciente il mare sono accumulati...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi