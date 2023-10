Balneari, gare limitate o bandi con clausole per gli attuali gestori di Carmine Fotina

Concessioni. Governo al bivio: presenterà la relazione (67% di spiagge concedibili) alle Regioni poi alla Ue. Ipotesi emendamento alla manovra









Dalla raccolta dei dati al negoziato con la Commissione europea. La partita delle concessioni balneari entra nel vivo dopo la conclusione del tavolo tecnico di Palazzo Chigi che ha prodotto le sue valutazioni: le spiagge in concessione (oppure oggetto di domanda) occupano il 33% delle aree disponibili e il restante 67% è libero e astrattamente concedibile. Nelle prossime settimane una delegazione del Tavolo – al quale hanno partecipato nove ministeri e una ventina di associazioni di categoria - presentare alla Commissione il lavoro effettuato in via preliminare per poi provare a convincerla che, sulla base dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein, i numeri emersi consentono di mettere a gara solo i tratti di costa concedibili e non quelli già concessi.

L’assunto è che quel 67% dimostra che non c’è “scarsità della risorsa naturale disponibile”. Ma se la tesi sarà rigettata dai funzionari europei, non resterà che la strada dell’intervento normativo. In questo caso – l’ipotesi che circola in ambienti di governo è quella di un emendamento a fine anno alla legge di bilancio - si potrebbe profilare una correzione del quadro introdotto con il decreto milleproroghe prevedendo subito nuove gare ma con dei requisiti particolarmente premianti per gli attuali concessionari, ad esempio in termini di clausole sociali e punteggi aggiuntivi per le piccole e medie imprese. E con indennizzi per gli uscenti. Anche questi elementi, va detto, dovrebbero essere calibrati con attenzione perché siano conformi ai dettami della Commissione (che ad esempio ha bocciato il diritto di preferenza ai precedenti titolari che era stato accordato dal Portogallo) ma l’eventuale stop sul concetto di scarsità di risorsa potrebbe essere giocato dal governo nell’interlocuzione per spingere con decisione su questo piano B. D’altro canto c’è grande prudenza da parte del ministero per gli Affari Ue, attento a non esasperare i rapporti con Bruxelles che potrebbe far avanzare l’attuale procedura di infrazione in corso emettendo un parere motivato.

A conclusione dell’ultima riunione del tavolo, che si è svolta giovedì scorso, Palazzo Chigi ha preannunciato che comunque, prima di presentare l’esito dei lavori alla Ue, sarà necessario un passaggio in Conferenza unificata. Proprio il tema della completezza e dell’omogeneità rispetto ai dati e alle singole leggi regionali sembra rappresentare uno dei punti deboli della relazione di otto pagine. È stato scelto come criterio della ricognizione l’utilizzo del dato nazionale, «secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio». Nello specifico sono stati inclusi anche i tratti di roccia, compresi quelli inaccessibili o quasi, mentre sono stati esclusi dal computo le aviosuperfici, i porti, le aree industriali, le aree naturali protette. Non è stato poi tenuto conto che in diversi casi la normativa regionale prevede una percentuale minima di spiaggia libera che non può essere in ogni caso data in concessione. Insomma, il 67% di spiagge libere non significa che si tratti sempre di spiagge realmente concedibili.

La mappatura, inoltre, si è limitata alle concessioni demaniali marittime mentre l’obiettivo iniziale era di considerare anche quelle lacuali e fluviali. Inevitabile, visto che tutto il lavoro paradossalmente è stato svolto senza che fosse già operativo il sistema Siconbep per la mappatura delle concessioni dei beni pubblici, istituito con la legge concorrenza del 2022. Si è fatto dunque ricorso al vecchio Sid, il portale del mare che fa capo al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che non contiene informazioni su laghi e fiumi, gestite a livello comunale o sovraregionale.