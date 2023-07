Banca d'Italia, allo studio la possibilità di riciclare le banconote logore in materiali per l'edilizia di R. I. T.

Il Rapporto ambientale di via Nazionale ricorda che le principali fonti di emissione di gas serra della Banca sono l’energia e la gestione degli edifici e la mobilità









La Banca d’Italia sta studiando la possibilità di riciclare le banconote logore in frammenti, ad esempio nei materiali per l’edilizia. Lo rivela il Rapporto ambientale annuale dell’istituto. Dal 2023 tutte le banconote logore ritirate sono inviate a impianti di termovalorizzazione, spiega la Banca in un comunicato. Già nel 2022 la percentuale di banconote logore inviate agli inceneritori era poco inferiore al 90 per cento.

Dal Rapporto emerge che nel 2022 le emissioni totali di gas serra della Banca...