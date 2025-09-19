Appalti

Bandi di gara al test dei criteri minimi ambientali

Il Consiglio di Stato è intervenuto sul regime dell’impugnazione del bando di gara contrastante con l’articolo 57 del codice dei contratti pubblici

di Raffaele Greco *

Con la sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025, la V Sezione del Consiglio di Stato è nuovamente intervenuta sul regime dell’impugnazione del bando di gara contrastante con l’articolo 57 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), il quale impone di inserire nella legge di gara i criteri ambientali minimi (Cam) relativi alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Nel caso esaminato era appellata una sentenza che, accogliendo il ricorso di altro concorrente, aveva annullato l’aggiudicazione di un...

