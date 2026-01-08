Bando Inail, per la sicurezza sul lavoro finanziabili anche gli interventi aggiuntivi
Bando Isi 2025: dal 27 febbraio il calendario della procedura telematica. Contributi fino a 130mila euro
Il miglioramento della sicurezza per i lavoratori delle imprese passa dal bando Inail Isi 2025 che mette in campo risorse per 600 milioni. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dà il via alla nuova edizione che concede contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando integrale è disponibile sul sito www.inail.it anche se ancora non si conoscono le date utili per compilare e inviare le domande: il...