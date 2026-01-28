Bar e ristorazione alla prova di prevenzione incendi e normativa di pubblico spettacolo
Sollecitate periodiche verifiche delle commissioni (provinciali o comunali, a seconda della capienza dell’evento) di vigilanza sia sui locali di pubblico spettacolo già autorizzati
In quali casi si applica la normativa antincendio (Dpr 151/2011) e in quali invece quella più rigida in tema di pubblici spettacoli (Tulps) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande?
Il tema è tornato di attualità dopo i recenti fatti di Crans-Montana, che hanno determinato- anche in Italia- il giro di vite del ministero dell’Interno con le due circolari del 15 e 19 gennaio.
Con la prima, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito che bar, ristoranti, pizzerie, di norma, non sono...