Beni statali in concessione «lunga», in offerta altri quattro immobili di M.Fr.

L'Agenzia del Demanio ha aperto le offerte per strutture da affidare con contratto di concessione a 50 anni









L'Agenzia del Demanio comunica la pubblicazione di una nuova tranche di bandi di concessione di immobili statali di proprietà dello Stato da valorizzare affidandoli a un privato per un periodo concessorio di 50 anni. I bandi riguardano il Forte Catona (nella foto), ex deposito munizioni a pochi chilometri da Reggio Calabria, inserito nel sistema dei Forti Umbertini dello Stretto, che fa parte della Rete dei Forti e Fortificazioni. C'è poi la ex caserma della Guardia di Finanza a Bova Marina (RC) ...