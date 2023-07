Bilanci locali, nuovo rinvio al 15 settembre di Gianni Trovati

Nuovo slittamento per i bilanci preventivi degli enti locali. Il termine si sposta al 15 settembre per decisione della Conferenza Stato-Città riunita in seduta straordinaria venerdì pomeriggio.



La ragione è prima di tutto da cercare nei Comuni colpiti dall'alluvione dell'Emilia-Romagna, e nei problemi creati anche in altre aree del Paese dagli eventi atmosferici estremi delle ultime settimane.

Ma come sempre il termine non può che essere generalizzato, e quindi il rinvio è per tutti.

