Bilancio consolidato, consorzi di bonifica nel Gap: la scadenza di fine anno riapre il tema del perimetro

Il principio contabile applicato 4/4 è esplicito nel prevedere che entrambi gli elenchi siano aggiornati alla fine dell’esercizio, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, utilizzando i dati dell’esercizio n-1 ai soli fini ricognitivi. Una tempistica ribadita anche dalla Corte dei conti, che nelle linee guida e nella nota metodologica al questionario sul bilancio consolidato richiama la necessità di una individuazione tempestiva e consapevole del perimetro, quale presupposto ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi