Bilancio consolidato, consorzi di bonifica nel Gap: la scadenza di fine anno riapre il tema del perimetro
I consorzi di bonifica – spesso qualificati dalle leggi regionali come enti pubblici economici o organismi a base associativa – mostrano caratteristiche difficilmente compatibili con l’esclusione dal Gap
Il principio contabile applicato 4/4 è esplicito nel prevedere che entrambi gli elenchi siano aggiornati alla fine dell’esercizio, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, utilizzando i dati dell’esercizio n-1 ai soli fini ricognitivi. Una tempistica ribadita anche dalla Corte dei conti, che nelle linee guida e nella nota metodologica al questionario sul bilancio consolidato richiama la necessità di una individuazione tempestiva e consapevole del perimetro, quale presupposto ...