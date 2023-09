Bilancio tecnico alla prova della rimodulazione del Pnrr di Daniela Ghiandoni e Giorgio Foglia

Tra revisioni formali e riprogrammazione delle risorse i responsabili finanziari dovranno attentamente valutare la situazione in punto di diritto









Il mese di settembre si è aperto con le più ampie contraddizioni in ambito contabile; se da un lato infatti il Dm 28 luglio 2023 ha concesso la proroga per l'approvazione del preventivo 2023/2025 al 15 settembre (e non si tratta di certo di un caso isolato), dall'altro il Dm Mef 25 luglio 2023 ha richiesto agli enti locali di avviare e concludere entro dicembre il procedimento di approvazione del nuovo bilancio 2024/2026, individuando le tempistiche delle varie fasi procedurali.

Le novità contenute...