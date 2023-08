Bollo sui contratti pubblici, semplificazioni a metà di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Appalti pubblici, esenti da bollo solo i contratti fino a 40mila euro

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E/2023 non cita gli investimenti finanziati con Pnrr o Pnc









Le nuove regole in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici, coerentemente al relativo impianto normativo e allegati, sono efficaci dal 1° luglio 2023, cioè si applicano alle procedure e contratti per i quali gli avvisi a presentare le offerte, i bandi con cui si indice la procedura di selezione e scelta del contraente che porta all'esecuzione (fornitura, servizio o lavori), tutti atti di un procedimento amministrativo unitariamente considerato, non siano stati rispettivamente inviati o...