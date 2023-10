Bonifiche ambientali, incostituzionale il trasferimento delle funzioni ai Comuni di Amedeo Di Filippo

Link utili Corte Costituzionale, sentenza n. 160/2023 Corte Costituzionale

Il Codice dell’ambiente attribuisce alle Regioni queste funzioni









Le Regioni non possono attribuire le funzioni in materia di bonifiche di siti inquinati ai Comuni in difformità da quanto previsto dal Codice dell’ambiente. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 160/2023.

La norma

La sezione di Brescia del Tar Lombardia ha rimesso alla Consulta la valutazione della legittimità della norma di legge regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, considerata in contrasto con gli articoli 198 e 242 del Dlgs 152/2006, che affida dette competenze direttamente alle Regioni e dunque rappresenta l’unica fonte legislativa legittimata a decidere la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli territoriali. La Corte costituzionale accoglie la tesi e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma in quanto il Codice dell’ambiente attribuisce alle Regioni tali funzioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i Comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica.

Le competenze

Ricordano i giudici costituzionali che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza in materia è attribuita dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), che tratta della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. La modifica della competenza operata dalla legge regionale attraverso la delega ai comuni dunque contrasta con detto parametro perché introduce una deroga all’ordine delle competenze stabilito dalla legge statale in assenza − sia nell’ordito costituzionale, sia nel Codice dell’ambiente – di una disposizione che abiliti a una tale riallocazione.

La potestà legislativa esclusiva statale in queste materie, affermano, esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.

Le bonifiche

La funzione amministrativa in materia di bonifica dei siti inquinati è inequivocabilmente ricompresa nella materia dell’ambiente ed è quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tant’è che il Codice dell’ambiente attribuisce ai comuni il solo potere di esprimere un parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni, definendo una competenza collaborativa da cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa. Il Titolo V del Codice, assegnando alla regione tali funzioni, ha annullato il consolidato svolgimento a livello di governo locale.