Bonus 50%, parcella progettista detraibile solo e le opere sono eseguite
Il quesito del lettore e la risposta dell’esperto
Il quesito del lettore: Si chiede se è possibile portare in detrazione al 50 per cento, in 10 anni, la spesa relativa alla fattura che un ingegnere emetterà entro l’anno 2025 (da pagare con bonifico parlante, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir) relativamente alla progettazione di una tettoia per la copertura di autovetture. Non si sa ancora se ci sarà la concessione del Comune, e se la struttura verrà installata; quindi, ci si chiede se il bonifico relativo alla fattura dell’ingegnere può ...