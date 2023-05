Bonus barriere architettoniche del 75% anche per gli appartamenti singoli di Luca De Stefani e Giuseppe Latour

La Dre Lombardia dell'agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi allineandosi ad altri interpelli









Il bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75% è applicabile, fino al 2025, anche per gli appartamenti in condominio. E non solo per le parti comuni. Vanno in questa direzione diversi chiarimenti di questi mesi e, da ultimo, una risposta resa nei giorni scorsi dalla Dre Lombardia dell’agenzia delle Entrate.

La detrazione Irpef e Ires del 75% (applicabile a molti interventi, e da ultimo riferita anche alla sostituzione di infissi, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 maggio) interessa in generale...