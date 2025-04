Bonus casa, cantieri al rallentatore in attesa di risposte

Il vuoto interpretativo che avvolge i bonus casa per i costi sostenuti da quest’anno sta ingessando scelte e cantieri. Sono passati quasi quattro mesi dalla legge di Bilancio 2025 ma le tante domande dei contribuenti e degli addetti ai lavori non hanno ancora trovato risposta. Con i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge 207/2024 si è operata una razionalizzazione dei vari bonus diversi dal superbonus, imperniata su due aliquote di detrazione: 36% come aliquota base per il 2025 (30% per 2026 e...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi