Bonus casa, così il rogito blinda gli sconti più alti

Una dichiarazione inserita nel rogito per salvare le agevolazioni con aliquota più alta. Potrebbe passare da questo meccanismo la soluzione dei problemi posti dall’ultima legge di Bilancio per gli sconti fiscali collegati agli atti di acquisto: il sismabonus acquisti, lo sconto dedicato agli edifici residenziali ristrutturati e quello per i box auto nuovi. A dare questa importante indicazione è la guida dedicata ai bonus casa, appena aggiornata dal Consiglio nazionale del Notariato alle ultime novità...

