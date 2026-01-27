Fisco e contabilità

Bonus casa, dati su 50 e 36% solo se forniti all’amministratore dal condòmino

Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate: in caso di mancata comunicazione l’amministratore potrà indicare di non disporre del dato

di Luca De Stefani

Nella comunicazione annuale, che gli amministratori di condominio dovranno inviare il prossimo 16 marzo 2026 alle Entrate, per comunicare le spese detraibili sostenute sulle parti comuni nel 2025, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei condòmini (730 o Redditi PF), potranno essere indicati i dati relativi alla «destinazione d’uso dell’abitazione» a cui è imputata la spesa di ristrutturazione, per consentire, nelle precompilate, di beneficiare della detrazione del 50% per l’abitazione...

