Bonus casa, l’eredità non richiede il possesso
L’Agenzia fa chiarezza sui requisiti da rispettare per il passaggio degli sconti. Quando viene aperta la successione non serve avere la detenzione del bene
Non è necessario avere la detenzione dell’immobile nell’anno nel quale si apre la successione, per ereditare i bonus casa. Per utilizzarli, però, la detenzione è invece un requisito essenziale e deve sussistere dal primo gennaio al 31 dicembre degli anni nei quali si portano in dichiarazione le agevolazioni. L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7/2025, mette in fila le risposte ai dubbi più frequenti sull’eredità delle agevolazioni fiscali.
Tra gli interpelli arrivati all’Agenzia...
