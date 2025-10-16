Bonus casa tutti al 50-36%, dal 2026 addio al superbonus
Giorno dopo giorno, il capitolo dedicato alle agevolazioni fiscali all’interno della legge di Bilancio assume connotati sempre più stabili
Addio ai maxi sconti; l’agevolazione fiscale massima per i lavori in casa nel 2026 sarà il 50 per cento. Sono destinati a saltare gli sconti fiscali (tutti residui del passato) che superano questa soglia per le spese 2025: il superbonus, ormai al 65% per i lavori in corso al 15 ottobre 2024, e il bonus al 75% dedicato alla rimozione di barriere architettoniche. Anche se, per quest’ultimo, si accenderà sicuramente il dibattito in fase di definizione dei dettagli della manovra. Da considerare, poi, ...