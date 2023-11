Bonus casa, via al censimento sui crediti non più utilizzabili di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Da venerdì 1° dicembre scatta la comunicazione obbligatoria alle Entrate per non rischiare la sanzione di 100 euro. Esclusi dall’invio gli importi attualmente sotto sequestro









L’operazione verità sullo stock dei crediti fiscali che lo Stato dovrà liquidare si mette in moto. Da venerdì primo dicembre l’agenzia delle Entrate aprirà i canali per l’invio delle comunicazioni di mancato utilizzo delle agevolazioni per le quali siano state esercitate le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. Un debutto sancito dal provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e da una Faq di accompagnamento che chiarisce l’esclusione dei crediti sequestrati...