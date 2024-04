Bonus edilizi a 219 miliardi e debito in salita per tre anni

Il peso del debito quest’anno cresce dello 0,5% del Pil, circa 11 miliardi, e prosegue la propria salita nel prossimo biennio per arrivare a fine 2026 al 139,8% del prodotto, una settantina abbondante di miliardi in più di quanto era stato previsto un anno fa. È in questi numeri la sintesi dell’effetto Superbonus, “devastante” secondo la definizione ribadita ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sui saldi di finanza pubblica scritti nel nuovo Def esaminato dal Consiglio dei ministri...

