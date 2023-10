Bonus edilizi, detraibili anche le spese di asseverazione e visto di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

La domanda del lettore: Vorrei sapere se anche le spese sostenute per il visto di conformità e l’ asseverazione, ai fini della cessione del credito riguardante una ristrutturazione, sono detraibili al 50% in 10 anni e se, anche in questo caso, per il pagamento bisogna procedere con il bonifico per agevolazioni fiscali.

La risposta dell’esperto: Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti, in base all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b, del Dl 34/2020, rientrano fra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità per i bonus diversi dal superbonus, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa. Tali spese, inoltre, possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili (si vedano i paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 della circolare 19/E/2022). A tal fine, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante o speciale, come per le altre spese agevolabili.