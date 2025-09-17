Bonus edilizi, due miliardi per evitare i tagli
Dal prossimo anno in programma lo stop a diversi sconti: tra questi spicca il bonus mobili al 50%
Un conto salato. Soprattutto in una fase nella quale le risorse per finanziare le misure contenute nella legge di Bilancio saranno, come avviene tutti gli anni, estremamente scarse. I numeri dicono che, per scongiurare i tagli in programma nel 2026 sul fronte dei bonus casa (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), serviranno almeno due miliardi. E questo denaro basterà solo a rinnovare i pilastri principali delle agevolazioni per le ristrutturazioni: bonus mobili, bonus ristrutturazioni base ed ecobonus...